شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين»: مؤسسات مصر القوية لا تجعلنا نقلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ عبدالهادي خليل، رئيس لجنة فض المنازعات بنقابة الفلاحين، الشرطة بعيدهم الـ 68 على الهواء، وقال: «كل سنة وإنتم طيبين ونترحم على كل إخواتنا اللي ماتوا في الثورة أو ماتوا يدافعوا عن الوطن»، موضحًا أن الشرطة المصرية مُحترمة وتعمل على أمن وأمان وسلامة الشعب المصري.

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وأضاف «خليل»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن مصر بها مؤسسات قوية للغاية مثل الجيش والشرطة والمخابرات، وهم من يجعلونا لا نخشى على الوطن، «بنّام وإحنا مطمنين»، موضحًا أنه شارك أمس في تظاهرات أمام المنصة لدعم الدولة المصرية.

وأوضح رئيس لجنة فض المنازعات بنقابة الفلاحين أن ابنته التي تبلغ من العمر 3 سنوات وراء خروجه في تلك التظاهرات، حيث أعربت عن رغبتها في الذهاب إلى المنصة لدعم الدولة المصرية، وقالت له «عاوزة أخرج، الناس كانت بتخوفنا لو خرجنا لدعم الدولة أنا عاوزة أخرج عشان أنا مش خايفة».

وأشار إلى أنه رأى أطفالًا في أولى ابتدائي مستعدين للدفاع عن الوطن، مضيفًا: «يبقى أنا راجل بقيت مُسن أهو وعديت الـ 50 سنة لما أشوف الأطفال دول أقول لنفسي ده أنا أطلع أموت فداءً للوطن».