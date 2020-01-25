شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي مهنئًا الشرطة بعيدها: سطّروا بطولات مشرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، الأجهزة الأمنية بعيد الشرطة الـ68، معلقًا: «تاريخ يرجع لسنين بعيدة أوي لسنة 1952».

وأضاف «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، المذاع على شاشة «الصحة والجمال»، أن رجال الشرطة سطروا مواقف مشرفة قبل 68 عامًا، في مواجهة الاحتلال الأجنبي، واستبسلوا في الدفاع عن الأرض والعِرض.

وأشار إلى أن يوم عيد الشرطة سيظل موجودًا في التاريخ، ليشهد بإنجازات رجال الشرطة ودفاعهم عن المدن المصرية.