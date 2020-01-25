شكرا لقرائتكم خبر عن «امنعوا القُبلات».. أستاذ بطب قصر العيني يوضّح طرق الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام مسعود، رئيس قسم حساسية الصدر بكلية طب قصر العيني، إن مصر حتى الآن بعيدة عن فيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس موجود منذ عام 1960، ولكنه يتحور من وقت لآخر.

أضاف «حسني»، في مداخلة مع برنامج «المصري أفندي»، على فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن «الفيروس يصيب في الأساس الحيوانات، وينتقل من خلال براز الحيوان للإنسان، ثم ينتقل من إنسان للآخر عن طريق الهواء، ويصيب الجهاز التنفسي والهضمي».

وأوضح أن أعراض الإصابة بالفيروس الجديد مثل أعراض البرد العادية، ابتداءً من الأعراض العادية إلى الحادة، وقد يؤدي إلى الفشل التنفسي، وهذا لا يحدث إلا بنسبة 1% من مصابي الفيروس، مشيرًا إلى أن الوقاية من هذا المرض تكمن في منع دخوله مصر، مشددًا على ضرورة الامتناع عن عادة التقبيل.