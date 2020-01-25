شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تلقينا طلبات تقنين مخالفات بناء على مساحة 7 ملايين متر مربع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ عددهم 22 ألفًا و465 مواطنًا، على مساحة قدرت بـ7 ملايين متر مربع، وتم تحصيل 7 ملايين و635 ألف جنيه رسوم فحص الطلبات.
وشدد المحافظ في تصريحات صحفية، السبت، على ضرورة التزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالإسراع في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم المستوفين لكل الاشتراطات المطلوبة.
وقالت المهندسة منال عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، المنسق العام لمنظومة التقنين، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن مخالفات البناء، يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء.
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