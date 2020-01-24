شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السلوم تضبط محاولتي تهريب كمية من السجائر والمشروبات الكحولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة محمد عجمي بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم من ضبط محاولتى تهريب كمية من السجائر والمشروبات الكحولية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على إخبارية سرية مشتركة من قسم البحث الجنائي بميناء السلوم وإدارة جمرك السلوم بوجود معلومات بمحاولة تهريب كمية من البضائع المخالفة داخل مشمول السيارات رقم م ي ب 654 /684 ط س ر قيادة السائق ش. م. ح ورقم ل ف م 981 /ل ي ب 782 قيادة السائق ا. ح. م السيارة رقم ص ل ف 1927 /م ي ب 689 قيادة السائق س. ص. س.والمحملة بشكائر أسمنت المصدرة إلى ليبيا بالبيان الجمركي 794 والبيان الجمركي رقم 480 لسنة 2020 باسم شركة أ. ا. ل.

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وبالعرض على أسامة حسن مدير الصادر قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارات من علاء عنتر مدير الحركة وابراهيم محمد مأمور ومحمود عفيفى مأمور تعريفة بحضور عضوي المكافحة والأمن محمد السعيد وصابر رمضان ورئيس قسم البحث الجنائي حيث تبين وجود 1500 خرطوشة سجاير مارلبورو و8 كرتونة بعد 192 عبوة معدنية 500 ملي بيرة ماركة سقارة الكينج مخبأة داخل وبين شكاير الأسمنت، وبلغ إجمالى التعويضات مليون و178 ألفا و80 جنيها.

وقرر محمد عجمي نصار، مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 25 و26 لسنة 2020 واحالة المتهم للنيابه العامه لاتخاذ اللازم قانونا والتحفظ على المضبوطات والسيارة وحرر المحضر أحمد نصار.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك ومجدي الانصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على جمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.