شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرات جديدة من «الضرائب» فى بيع سيارات النقل والأجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، السماح لكل من يحمل توكيلًا بالبيع للنفس أو الغير يخص سيارات الأجرة والنقل بالتعامل مع المصلحة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسيارة محل الوكالة وسداد كل المستحقات الضريبية، وذلك وفق منشور رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠- لدى «المصرى اليوم» نسخة منه.

كانت المصلحة تشترط أن يكون القائم بالإجراءات الممول بشخصه أو وكيلًا قانونيًا من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وذلك في حال نقل ملكية أو بيع سيارة.

في شأن متصل، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منشورًا- حصلت الجريدة على نسخة منه- بتقنين إتاحة وتبادل المعلومات بين قطاعات الوزارة والمصالح الإيرادية التابعة لها وهى: الجمارك، والضرائب العقارية، والضرائب المصرية، بما يسمح لأى مصلحة بطلب معلومات من المصلحتين الأخريين، وتلتزم المصلحتان بالاستجابة للطلب، وذلك للإسهام في الشفافية بين المؤسسات وتعزيز الحوكمة والرقابة.