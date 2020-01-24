شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم عدة سيارات على الطريق الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الحر بنها شبرا الخيمة اتجاة القاهرة بعد البوابات، حادث تصادم عدة سيارات، أسفر عن إصابة 7 أشخاص متأثرين بإصابتهم، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية بلاغا بالحادث، وانتقلت قوات الأمن والمرور إلى مكان الحادث، وتم الدفع ب 4 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين من مستشفى قليوب العام.

تبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الحر، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى وجارى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وفي سياق آخر لقى شخصان مصرعهما، وإصيب 6 أخرين، في 5 حوادث طرق بالقليوبية بسبب السرعة والتكدس المروري فى طوخ وبنها وميت حلفا بقليوب، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور، يفيد وقوع 5 حوادث طرق في القليوبية، وتبين أن الحادث الأول وقع على طريق خط 12 دائرة مركز بنها حيث اصطدمت سيارة بتوك توك أثناء خروجه من قرية ميت عاصم دائرة مركز بنها، ولقي 2 من ركاب التوك توك مصرعهما وأصيب ثالث.

ووقع الحادث الثاني على طريق خط 12 أيضا حيث اصطدمت سيارتين ميكروباص بسبب السرعة، وأصيب 3 من الركاب وتم نقلهما لمستشفى بنها العام. بينما وقع الحادث الثالث في مدينه طوخ حيث أصيب شخصان في تصادم سيارتين نقل وركاب عند محطة المرور على الطريق الزراعي السريع، وانتقل المقدمان أحمد سامي رئيس مباحث طوخ، وأحمد على رئيس وحدة مرور طوخ، وتم فتح الطريق أمام السيارات بعد توقفه قرابة الساعة، ونقل المصابين إلى المستشفى وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.