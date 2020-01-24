شكرا لقرائتكم خبر عن وفد روسى ينتهى من جولته التفقدية بمطارى الغردقة وشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهي وفد روسي الجنسية جولة تفقدية، اليوم الجمعة، بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، وذلك بعد متابعة حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول بالتنسيق مع الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار عادل محجوب، والتفتيش علي الاجراءات الامنية المتبعة اثناء انهاء الاجراءات ، وذلك في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف الرحلات إلى المطار.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني: وصل الوفد القاهرة بعد جولة 5 أيام بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، ويغادر إلى موسكو خلال ساعات علي الطائرة الروسية وقد تابع طرق إنهاء الاجراءات داخل صالات السفر والوصول بالمطار ، كذلك تفقد المهبط والأسوار الخاصة بالتامين وطرق نقل الوجبات الي الطائرات".

وكان أوليج سيرومولوتوف مساعد وزير الخارجية الروسي ، أكد أن مسألة استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بشكل كامل فى جوهر اهتمام موسكو، وتتم مناقشتها بانتظام مع الجانب المصرى.

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وقال سيرومولوتوف - فى تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" نوفمبر الماضي إنه نتيجة للعمل المشترك الذى قام به المختصون فى مصر وروسيا لزيادة مستوى الأمن فى مطار القاهرة، تم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين عاصمتى الدولتين فى أبريل الماضي.

وأضاف أن ممثلى الإدارات المتخصصة الروسية يتفاعلون مع الشركاء المصريين بهدف الاستئناف السريع للرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية الواقعة على البحر الأحمر"، معربا عن أمله فى أن يتم الانتهاء من عمل الخبراء فى المستقبل القريب بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة (العارضة) مع شرم الشيخ والغردقة.