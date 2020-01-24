شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توجه بسرعة تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن هناك توجيهات لكافة عمداء الكليات بالجامعة بسرعة الانتهاء من تصحيح ورصد كراسات اجابات امتحانات الفصل الدراسى الأول، فور انتهاء المادة، مؤكدا أن إعلان نتائج الامتحانات فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، والنتائج سوف تظهر تباعًا بالكليات حتى منتصف شهر مارس القادم.

وأضاف الخشت فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن جامعة القاهرة اتخذت العديد من الإجراءات خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول، ومنها ضرورة الإلتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التى سبق إقرارها، والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، مع تشكيل لجنة ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوي الطلاب.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، إنه تم توجيه عمداء الكليات بمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، وتشكيل لجنة للطوارئ لمتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب.

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واستطرد الدكتور الخشت، أنه تم منع السفر لأعضاء هيئة التدريس وتطبيق جزاءات صارمة على المراقبين المتغيبين، وتوقيع عقوبات تصل إلى الفصل عند الغش والمساءلة الجنائية فى حال محاولة التسريب، كما تم إعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى .

وذكر رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة شهدت هدوء كبير خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث أن كاميرات المراقبة قللت فى وجود حالات غش داخل الكليات بصورة كبيرة.