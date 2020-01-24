أخبار مصر | "التعليم" تبدأ في تجميع درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تبدأ في تجميع درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم منشور هام وعاجل موجه للمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، بشأن انتهاء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد البيان تكليف مديري المدارس الثانوية بتحديد مسئول لرصد الدرجات، من العاملين بنظام المراقبة، وذلك لاستلام كلمة السر واسم المستخدم، من خلال صحيفة الأحوال الخاصة به.

وكذلك كلفت بالبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين امتحنوا ورقيًا من الصفين الأول والثاني الثانوي والذين تم الانتهاء من تقدير درجاتهم وذلك لسرعة إرسالها إلى المركز القومي للامتحانات حتى يتم إعلانها رسميًا في وقت يتم تحديده الأيام المقبلة.