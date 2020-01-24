أخبار مصر | "التعليم" تبدأ في تجميع درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تبدأ في تجميع درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد البيان تكليف مديري المدارس الثانوية بتحديد مسئول لرصد الدرجات، من العاملين بنظام المراقبة، وذلك لاستلام كلمة السر واسم المستخدم، من خلال صحيفة الأحوال الخاصة به.
وكذلك كلفت بالبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين امتحنوا ورقيًا من الصفين الأول والثاني الثانوي والذين تم الانتهاء من تقدير درجاتهم وذلك لسرعة إرسالها إلى المركز القومي للامتحانات حتى يتم إعلانها رسميًا في وقت يتم تحديده الأيام المقبلة.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد صرح أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإصدار نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.
وأضاف الوزير فى تصريح خاص إلى موقع "الخليج 365" أن الوزارة لا تستطيع تحديد موعد بدقة الآن لظهور النتيجة حيث أنه قد عاد من لندن منذ ساعات قليلة.
وكانت الوزارة قد انتهت من امتحانات الصف الثاني الثانوي أمس الأربعاء، وانتهت اليوم الخميس امتحانات الصف الأول الثانوي، ويواصل المركز القومى للإمتحانات التابع للوزارة تصحيح الامتحانات.