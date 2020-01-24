شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحاج: "اللي يلاقي مؤلفات للإخوان فى معرض الكتاب يبلغ شرطة المصنفات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إنه لا يوجد أي كتب لها علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 51.

وطالب الحاج خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أي شخص يجد كتب خاصة بالإخوان يبلغ شرطة المصنفات الفنية داخل المعرض، مضيفاً أن القانون يلزم الجميع بمنع الكتب التي لها علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 51 هو بمثابة "وجه مصر"، لافتاً إلى أن الصحافة الإنجليزية أطلقت اسم "وجه مصر" على معرض الكتاب وبالتالي كل ما يحدث في المجتمع المصري موجود داخل معرض الكتاب.

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وذكر رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب أنه لم يحدث تواصل على قائمة ممنوعات على الندوات، موضحا أن محاور البرنامج الثقافي تركز على الجانب الإفريقي سواء متعلقة دول إفريقية أو دراسات إفريقية تقام في مصر.

وأضاف الدكتور هيثم الحاج على أن معرض الكتاب ختام جيد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، موضحا أن هناك نحو 12 دولة إفريقية تشارك في معرض الكتاب في نسخته الحالية.