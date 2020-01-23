شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل «الصحة العالمية في مصر»: نثق في قدرة مصر على مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه لا يوجد لديه أي شك على استعداد مصر بشكل كامل للتصدي لفيروس «كورونا» وكل الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي.

وأضاف «جابور»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أنه لابد من اتباع إجراءات الوقاية لمواجهة جميع الفيروسات وخاصة «كورونا»، مؤكدًا ثقته في الإجراءات التي تتخذها مصر لمواجهة أي وباء محتمل.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن فيروس «كورونا» لا يشكل قلقا دوليا حتى هذه اللحظة، مشددًا على تميز مصر بسرعة اتخاذ الإجراءات لمواجهة مثل هذه الفيروسات ومستعدة دائمًا لمواجهتها.