شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في اليونان يزور رئيس أساقفة أثينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان، بزيارة، صباح الخميس، لقداسة البابا إيرونيموس الثاني، رئيس أساقفة أثينا وعموم اليونان.

وأكد السفير خيرت، خلال اللقاء، عمق العلاقات ومتانة الروابط التاريخية والثقافـية التي تربط مصر واليونان وشعبيهما، فضلًا عن قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب قــداسة البابا إيرونيموس الثاني عـــن كامل احتـرامه وتقديره لمصر حكومةً وشعباً، وعــن اعتـزازه بزيارة القـاهرة والإسكندرية عـــدة مــرات في إطـــار الصــداقـــة والتعاون المستمر مــع قــداســة البابا ثيودور الثاني، بطريرك كنيسة الإسكندرية وعموم أفريقيا.