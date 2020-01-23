شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: «الإخوان» تستغل أي حدث لإثارة الفوضى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جماعة الإخوان تستغل أي حدث لإثارة الفوضى، موضحا أن المصريين يدركون المخطط.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأمن الوطني يتابع كل ما يخطط له الإخوان وتم القبض على عدد منهم خلال الأيام الماضية.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الإخوان متآمرون في كل زمان ومكان، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري أكبر من كل هؤلاء، وسط إدراك من المصريين لأبعاد المخطط ضد الدولة المصرية.
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