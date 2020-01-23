بالصور.. قصور الثقافة تقدم عروضًا فنية وأنشطة للطفل بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عاطف:

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، والذي يقام خلال الفترة من 23 يناير الجاري إلى 3 فبراير 2020 بقاعة الفنون بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية بمجموعة من الحفلات الفنية لفرق الفنون الشعبية التابعة لها طوال فترة المعرض.

وقدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية مجموعة من التبلوهات والاستعراضات الفنية منها "غزل الصعيد، الفرح الأقصرى، التحطيب، الفلاحى، الحجالة"، بقيادة أحمد عبد الرازق.

ونظمت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث مجموعة من الفعاليات الخاصة بالطفل، حيث أقيم على مسرح الطفل عرض مسرح بعنوان "دندش وأصحاب العصفورة"، أعقبه عرض أخر لمسرحية "نقطة مياه" لفرقة عرائس جاردن سيتى، كما قدمت فرقة أجيال عرض عرائس ماريونيت على أنغام أغانى "حضرة العمدة، ومش هقول، أتفرج على الحلوة، عرايس خشب"، بالإضافة لإقامة عدد من المسابقات فى المعلومات العامة والفوازير بحضور مجموعة كبيرة من رواد المعرض.

ونظم "أتوبيس الفن الجميل"، عدة ورش للأطفال منها ورشة فنون تشكيلية لعمل عرائس على شكل بلياتشو بكور البنج والفيبر والأكواب البلاستيك، بينما قدم قصر ثقافة الطفل ورشة لعمل ورشة سمكة أورجامي، بجانب ورشة مطوية بعنوان "العالم بين أيدك، أهلًا أفريقيا لرسم وجوه أفريقية بألوان الفلوماستر، وورشة رسم على الوجه، وأخرى للرسم الحر بألوان الأويل باستيل".