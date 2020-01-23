أخبار مصر | مدير "العباسية للصحة النفسية" يوضح أعراض الاكتئاب وأنواعه وأسبابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "العباسية للصحة النفسية" يوضح أعراض الاكتئاب وأنواعه وأسبابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى شحاتة، مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، إن الأكثر عرضة للإصابة بمرض الاكتئاب، هم الفئات الهاشة التي تعيش بدون دعم وسن المراهقة هو الأكثر هشاشة في المجتمع لتعرضهم لضغوط حياتية بشكل مستمر، مضيفا أن غياب دور الأسرة في المجتمع جعل مواجهة شباب "ثانوي وجامعة" عرضة لضغوط المجتمع دون حماية، إلى جانب "الفيسبوك" وانتشار الأفكار السلبية، مما إدى إلى خلق مساحة كبيرة في المقارنات بين المجتمع المصري والمجتمعات الأخرى.

وأضاف مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الأجيال السابقة كانت تحتمي بالقيم المجتمعية والدينية ولكن حاليًا تلاشت هذه القيم مما جعل الشباب والمراهقين أكثر هشاشة وعرضة للأكتئاب.

وعن أنواع الاكتئاب قال شحاتة: الاكتئاب نوعان هما:



1- اكتئاب وراثي، "الاكتئاب الجثيم" ويكون مصاحب لحالات انتحار ونسبة الشفاء منه قليلة.

2- اكتئاب تفاعلي، نتيجة التفاعل مع ضغوط الحياه ويستمر لمدة محدودة ويعود الشخص لطبيعته.

