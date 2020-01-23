أخبار مصر | غدا.. "الغلو والتطرف وقضايا الأسرة" في ندوات الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "الغلو والتطرف وقضايا الأسرة" في ندوات الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدا الجمعة، في تمام الثانية ظهرا، ندوة بعنوان "قراءة في فكر جماعات الغلو والتطرف" بحضور الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والكاتب الصحفي ناجح إبراهيم، واللواء شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وأستاذ القانون بأكاديمية الشرطة.

كما يعقد جناح الأزهر أيضًا في تمام الثالثة والنصف عصرًا، ندوة بعنوان "قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون" بحضور الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.