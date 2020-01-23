أخبار مصر | برلمانية تطالب بتغيير جذري لقانوني التعليم وتنظيم الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بتغيير جذري لقانوني التعليم وتنظيم الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتغيير قانون التعليم، في كافة جوانبه فيما يخص المعلمين من تعيينات وترقييات وعقوبات، وما يخص الطلاب وخاصة المادة المستعجلة بالثانوية العامة بأن تصبح الثلاث أعوام متراكمة، مؤكده أنها تحتاج إلى تغيير جذري من الألف للياء.

وأشارت "نصر" في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، إلى قانون تنظيم الجامعات والذي لا يقل أهمية عن قانون التعليم فهو يحتاج أيضا إلى تغيير جذري فهو منذ عام 1972، لم يتم تعديله، متابعة: "طالبنا كثيرا من قبل لتغيير القانونين ولا توجد استجابة".

وأكدت عضو لجنة التعليم أن قانون التعليم وقانون تنظيم الجامعات لا يتناسبان تماما مع سير العملية التعليمية الحالية بسبب تطور التكنولوجيا، والأمور المستحدثه، مشيرة إلى أنه خلال دور الانعقاد الماضي تم الإنتهاء من الجامعات التكنولوجية وإنشاء أفرع للجامعات، كما تم الانتماء من قانون البعثات ولم يناقش في الجلسة حتى الآن.

