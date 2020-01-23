أخبار مصر | استرداد 5 أفدنة من أملاك الدولة بالواحات البحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استرداد 5 أفدنة من أملاك الدولة بالواحات البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور رضا قويطة رئيس مركز الواحات البحرية، أن المركز تمكن من تنفيذ قرارين إزالة بالتعدي على الأراضي أملاك الدولة واسترداد 5 أفدنة، اليوم الخميس، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتصدي لحالات التعدى على الأراضي أملاك الدولة وعدم التهاون مع أي حالة.

على الجانب الأخر، قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي يرافقه الأجهزة المعاونة، حملة لإزالة الإشغالات بشارع التحرير ومنطقة كوبري الخشب أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وإيداعها بمخازن الحي لتحقيق الانضباط بالشارع.