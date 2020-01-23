شكرا لقرائتكم خبر عن «الكنيسة القبطية» تهنئ وزارة الداخلية بعيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص التهاني لرجال الشرطة البواسل، وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية، في عيدهم الثامن والستين.
وأكدت الكنيسة، في بيان لها، أمس: «يظل ٢٥ يناير ١٩٥٢ يومًا تحفظه مصر في ذاكرتها الوطنية، يومًا للبطولة والفداء؛ فهم الذين قدموا ومازالوا يقدمون مع قواتنا المسلحة الباسلة أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن للحفاظ على أمنه وسلامه».
وأضاف البيان، «نذكرهم ونذكر تضحياتهم وأسرهم، بكل فخر، ونذكر أيضًا المصابين والمجروحين لينعم الله عليهم بالشفاء العاجل».
وتابع البيان: «نصلي إلى الله أن يحفظ بلادنا العزيزة مصر من كل سوء ويظللها بسلامه الكامل، وأن يحمي أوطاننا ومنطقتنا العربية وينعم عليها بالأمن والاستقرار».
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