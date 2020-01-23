مصر | الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية صباح اليوم الخميس، السيطرة على حريق داخل شقة سكنيه في منطقة مصر القديمة دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنيه في منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث لبيان مدى أسباب الحريق.



وتحرر محضر بالواقعه