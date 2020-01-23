مصر | تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته مخدر الحشيش بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته مخدر الحشيش بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيا "م. م.ح"، 31عاما، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، صباح اليوم الخميس، بحبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بنطاق قسم شرطة الشروق.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو ربع كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بقصد الاتجار، وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.