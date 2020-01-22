شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: أمن مصر القومي يجبرها على ألا تكون طرفًا محايدًا في الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر الآن طرف مباشر في الأزمة الليبية بسبب الخوف على أمنها القومي بشكل يجبرها على ألا تكون طرفًا محايدًا.

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وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «غم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن المقارنة بين أزمات الماضي وأزمات الحاضر نظرًا لأن الظروف تختلف لكن يمكننا القياس عليها، مشيرًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبدو لاعبًا أساسيًا في الأزمة الليبية.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن حجم دول الخليج تفوق على حجم دول المشرق العربي وشمال أفريقيا بشكل أثر على أداء جامعة الدول العربية.

وعن التدخل العسكري التركي في ليبيا، وتدخل أنقرة في الأزمة الليبية، قال «الفقي» إن الفكر العثماني دائمًا يتمحور حول الهيمنة بشكل استعماري.