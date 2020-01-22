شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: البحث عن الصيادين المفقودين مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنهم ألغوا إجراءات الاحتفال بالعيد القومي، وذلك تقديرًا لشعور أسر الصيادين المفقودين، معلقًا: «أقل ما يمكن أن نفعله، مكنش يصح أبدًا إننا نحتفل».

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، مساء الأربعاء، أنه ألغى كل مظاهر الاحتفال تضامنًا مع الصيادين، مؤكدًا أن البحث عن الصيادين مستمر، ولن نتوقف عن البحث عنهم.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هناك تنسيقا مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية للوصول للصيادين المفقودين، لافتًا إلى أنه أصدر قرارًا بعدم نزول أي مركب صيد إلا بعد تركيب «GBS»؛ لتحديد اتجاهات الصيادين.