شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يكرّم سيدة تعمل في مجال البناء والمعمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأربعاء، بمكتبه في ديوان المحافظة، صباح أحمد على إبراهيم، 53 عاماً، التي تقيم بمركز الوقف ولديها 3 أبناء تقوم على رعايتهم منذ أن تركها زوجها دون عائل مما اضطرها إلى تحمل مشقة العمل في مجال أعمال البناء والمعمار لتوفير مصدر رزق لها ولأبنائها.

وكرم «الداودي» السيدة ومنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرا لجهودها في تربية أبنائها منذ الطفولة وحتي انتهائهم من دراستهم بالمراحل التعليمية المختلفة مشيرا إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بعمل الإجراءات القانونية لتمكين السيدة من صرف معاش تكافل وكرامة لمساعدتها على متطلبات الحياة.

جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وعدد من القيادات التنفيذية.