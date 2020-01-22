شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للغازات»: إصلاح كسر خط غاز شركة «ناتجاس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوضحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية، اليوم الأربعاء، أنه أثناء قيام إحدى شركات المقاولات العاملة بأعمال تطوير محور المحمودية، وخلال تجريف الأرض تم كسر خط 250 مم، تابع لشركة ناتجاس.
وعلى الفور تم إصلاح الخط ولم يتم قطع الخدمة عن المشتركين بالمنطقة. وتم إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق.
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