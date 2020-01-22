شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تشهد حفل توزيع جوائز مسابقة مؤسسة فاروق حسني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة حفل توزيع جوائز الدورة الأولى لمسابقة مؤسسة فاروق حسني للفنون التي تقام بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وذلك في مركز الجزيرة للفنون وبحضور الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة وعدد كبير من الفنانين والنقاد.

قالت «عبدالدايم» ان مؤسسات المجتمع المدنى الثقافية تلعب دور هام في الحياة الثقافية في الكثير من الدول فيما يقصر عمل المؤسسات الرسمية على التخطيط الاستراتيجي ودعم المشروعات الثقافية، واكدت أن الثقافة المصرية تعمل على تحقيق التكامل بين الهيئات الثقافيه الرسمية والمؤسسات الخاصة بهدف الوصول إلى جميع اطياف المجتمع ايمانا باهمية الشراكة في التنمية الثقافية لتأسيس مجتمع مدنى سليم، واوضحت ان وزارة الثقافة تقدم الدعم للمؤسسات الجادة الرامية إلى نشر الفن والثقافة الراقية بجميع صورها والتى تؤثر بشكل مباشر وايجابى على الوعي المجتمعى،

واعلنت اقامة معرضا خاصا بقاعة اتجاة بقصر الفنون للفائز بالجائزة تجسيدا لمسار الوزارة في دعم المواهب. من جانبه ثمن الفنان فاروق حسني رعاية وزارة الثقافة للمؤسسة الامر الذي منحها ثقلا في الوسط الابداعى مؤكدا ان كل المتنافسين في المسابقة يستحقون الجائزة حيث واجهت لجنة التحكيم صعوبة كبيرة في اختار الفائز نتيجة جودة الاعمال المقدمة وأعلن انه بداية من الدورة المقبلة ستكون هناك اكثر من جائزة للمسابقة.

وكان الاحتفال قد بدأ بتفقد أعمال الفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية من المسابقة ثم قامت وزير الثقافة بتسليم اعضاء لجنة التحكيم شهادات تقدير وهم الدكتورة علية عبدالهادي، الدكتور اشرف رضا، الدكتور حسين الشابوري، الفنان سمير فؤاد والفنان ايهاب اللبان ثم اهدت شهادات تقدير ل ١٠ مشاركين هم أحمد يحيي سعيد البدوي، إيمان عبدالرحمن حسين عبدالرحمن، خشوع هشام فاروق الجوهري، دينا صموئيل نصر نسيم، ريهام محمد السيد محمد، سارة ايمان جمال طنطاوي، شدو محمد ابراهيم رخاوي، محمد خالد محمد عمران، محمد جمال بسيوني محمد، نهي محمد السيد حنفي ثم سلم الفنان فارق حسنى جائزة المسابقة للفنانة ايمان عبدالرحمن حسين.

يذكر أن المسابقة تقدم لها ٤٥٣ طالبا من ٢١ محافظة لشباب اقل من ٣٥ سنة وصل للمرحلة النهائية ٧١ منهم وتبلغ قيمة جائزتها ٥٠ الف جنية للعمل الفائز اضافة إلى شهادات تقدير لافضل ١٠ مشاركين .