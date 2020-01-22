أخبار مصر | من بريطانيا.. وزير النقل يبحث تطبيق مشروع النقل الذكي على الطرق

أكد الوزير أن "النقل" تحرص على تنفيذ هذا المشروع لتوفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة وتوفير الراحة للمسافرين.

واشار الوزير إلى أن جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميا، وأنّ الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق السريعة سترصد أي مخالفات أو تجاوزات، كما أنّ نظام النقل الذكي يساهم في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما ينعكس على خفض معدلات الحوادث .