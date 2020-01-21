شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطلق منظومة «كارت الفلاح» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق منظومه كارت الفلاح بمحافظة أسيوط خلال مؤتمر موسع شهده المهندس إبراهيم سرور مدير مديرية الزراعة بأسيوط، والمحاسب منتصر الإبجيجي رئيس منطقة شمال بالبنك الزراعي المصري وبحضور مديري فروع البنك الزراعي بمراكز أسيوط ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية ومسؤولي كارت الفلاح بالمديرية والمراكز المختلفة. وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمى ووصول الدعم إلى مستحقيه،وذلك لتوحيد المفاهيم وآليات توزيع الكروت الذكية للمزارعين والأخذ في الإعتبار تقديم كافة السبل لراحة المزارعيين وآليه العمل خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الزراعة» تطلق منظومة «كارت الفلاح» بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.