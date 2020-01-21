شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الفيزياء وفقًا لنظام التقييم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، الثلاثاء، امتحان مادة الفيزياء (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

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وتضمن امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي 20 سؤالاً جميعهم من نوعية «اختيار من متعدد»، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان الفيزياء (ورقيًا).

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان التاريخ الأربعاء الموافق 22 يناير في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.