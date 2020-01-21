أخبار مصر | برلمانية تشارك في محاضرتين ببرنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشارك في محاضرتين ببرنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، في محاضرتين باليوم الختامي لبرنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية، الأولى عن الإبداع بالتكنولوجيا لمواكبة متطلبات المستقبل من وظائف جديدة وكيفية الإبداع وقيادة المبدعين.

أما المحاضرة الثانية فكانت عن المرأة المصرية وتاريخها عبر العصور ودور المجلس القومي في مصر لدعم وتمكين المرأة واهتمام الرئيس السيسي بالمرأة المصرية واستراتيجية 2030.

وقالت عازر، إن البرنامج جاء في توقيت مهم متزامنا مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي واستعادة دور مصر الريادي في إفريقيا.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للإدارة اليوم، قد أطلقت برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية برعاية مجلس الوزراء المصري ووزارة التخطيط، واستمر على مدار 12 يومًا بمشاركة حوالي 100 سيدة من حوالي 45 دولة إفريقية.

