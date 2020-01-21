شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ البحر الأحمر» تبحث مع مجموعة من المستثمرين فرص الاستثمار وأوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار المتاحة بموانئ الهيئة وأوجه التعاون المختلفة لتنفيذ العديد من الاستثمارات وأعمال التطوير بالموانئ وإمكانية تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين والشركات الملاحية من أجل توفير فرص للاستثمارات المحلية والعالمية والنهوض بمنظومة العمل بالموانى لتضاهي الموانئ العالمية .

وقد قامت الهيئة بترتيب جولة ميدانية للمستثمرين بميناء بورتوفيق البحري لتفقد الأرصفة والساحات والمخازن والصالات والتعرف على الإمكانيات والقدرات التشغيلية للميناء للعمل على تطويرها والحصول على أقصى استفادة منها لخدمة محافظة السويس بصفة خاصة ومحافظات الوجه البحري بصفة عامة .

ووجه اللواء بحري خالد زهران رئيس الهيئة بضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للشركات الملاحية وأعضاء المجتمع الملاحي طبقا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، وأبدى استعداده لمقابلة جميع المستثمرين والشركات الملاحية وأعضاء المجتمع الملاحي لمناقشة الشكاوى والمقترحات وإزالة العوائق التي تواجههم، وذلك ضمن منظومة تطوير الموانئ المصرية التي تنتهجها الدولة لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية بالبلاد.