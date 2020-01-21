شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شارع ترعة الزمر بالعمرانية وإيقاف أعمال بناء مخالف في أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تطوير شوارع حي العمرانية جارى تطوير ورصف شارع ترعة الزمر بين شارعى العدوى سليم وشارع الدكتور فؤاد سعيد، وذلك تحت إشراف محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية.

وفى نفس السياق، أكدت محافظة الجيزة، أن أجهزة مدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، شنت حملة على المباني المخالفة بالمنطقة، حيث تم التحفظ على الحديد من مبني مخالف بأوسيم، وإيقاف الأعمال، وجاري تحرير المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع المصادرة مخازن المدينة.

كما تم ضبط خلاطة حفر مخالفة بدون ترخيص ببشتيل، وجاري تحرير المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداعها مخازن الوحدة، وذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواجهة مخالفات البناء.

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واستجابه للمواطنين، تم غلق وتشميع مقهي تياترو بشارع النادي الرياضي مع الهرم تعمل بدون ترخيص ولاشغالها الطريق العام، تحت إشراف محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية.

وتابعت أجهزة مدينة البدرشين، أعمال توصيل الغاز الطبيعي بشارع مكتب البريد بالبدرشين، كما تم إصلاح كسر بماسورة صرف صحي خاصة بحضانة بجوار مكتب البريد.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد أن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل على بحث وحل شكاوى المواطنين والتفاعل الفوري معها، مضيفا أنه حريص على التواصل مع المواطنين والتواجد الميدانى للعمل علي حل مشاكلهم جذريا والاستماع إلى آرائهم للنهوض بمستوى الخدمات، حيث استمع المحافظ لشكوي مواطن يتضرر من سوء حالة النظافة بشارع ناصر الثورة ووجود تعديات للمحلات والمقاهي على نهر الشارع، وقد وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالتنسيق مع هيئة النظافة وتنفيذ حملة مشتركة علي كافة المنشآت المتواجدة بالشارع و رفع كفاءة الإنارة والنظافة به والمتابعة الدورية لعدم السماح بإشغال الطريق مجدداً موجها ببحث إمكانية رصف وتطوير الشارع فور انتهاء أعمال المرافق باعتباره أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم.