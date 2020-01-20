رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع سفير بيلاروسيا سبل توطين الصناعات الدفاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المتميزة لدولة بيلاروسيا في مجالات التصنيع، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع المختلفة، بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وقال بيان رسمي صادر عن الهيئة اليوم، إن التراس بحث في لقاء مع سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك التدريب وتبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، ومنها السكك الحديدية وتحديث عربات القطارات وتطوير خطوط الإنتاج بمصنع المهمات "سيماف" التابع للهيئة، بالإضافة إلى صناعات الشاحنات والمعدات الزراعية والمعدات واللوادر والجرارات الزراعية والمحركات والإلكترونيات .

Advertisements

وأكد التراس، خلال اللقاء، على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة بيلاروسيا، مشددا على اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر .

وأضاف، أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات البيلاروسية في السوق المصرية والعربية والأفريقية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" بهدف تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.

ومن جهته، أعرب سيرجي تيرتنتييف، عقب تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية إلى عقد المزيد من الشراكات مع "الهيئة" لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.