أخبار مصر | وزير الرياضة يشهد توقيع مذكرة لرعاية لاعبي المنتخبات بطوكيو ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشهد توقيع مذكرة لرعاية لاعبي المنتخبات بطوكيو ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، مؤتمر توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى؛ لرعاية عدد من أبطال المنتخبات الرياضية للمنافسة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وجاء ذلك بحضور المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية، على دراسة احتياجات المنتخبات المختلفة كافة، التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة للأولمبياد، سواء من احتياجات مادية لتغطية تكاليف المشاركات في البطولات أو الدعم الفني من خلال التعاقد مع أفضل الأجهزة الفنية المتاحة سواء مصرية أو أجنبية.

وأشار "صبحي" إلى توفير الأدوات الرياضية التي تمثل جزءًا مهمًا في المنظومة الرياضية، سواء من خلال الدعم المباشر لجميع الاتحادات من قبل وزارة الشباب والرياضة، أو بالتعاون والتنسيق غير المسبق في الرياضة المصرية، وخاصة الفردية منها، مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص.

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ولفت إلى أهمية الاستفادة من الدور المجتمعي لتلك المؤسسات كرعاية مجتمعية من قبل مؤسسات القطاع الخاص وذلك لتوفير مدربين متخصصين وأخصائي سيكولوجي وخبراء في التغذية والتدريبات البدنية والتأهيلية بالإضافة إلى أفضل الأدوات والملابس الخاصة بمختلفة الألعاب الرياضية.



وأكد "صبحي" أن الوزارة تعمل بكل السُبل على تهيئة الأجواء المناسبة والهادئة لأبطالنا لتحقيق نتائج مشرفة في مختلف المنافسات العالمية والأولمبية وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانات المادية والفنية.

وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم مجموعة طلعت مصطفى مجموعة من الخدمات وبرامج رعاية لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل الفني والنفسي والغذائي والطبي الواردة من وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى الخطة التسويقية لبرامج الرعاية.

ووقع مذكرة التفاهم اللواء محمد نور سالم، المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، وعن مجموعة طلعت مصطفى، المهندس شريف غنيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعي التسويق والمبيعات.