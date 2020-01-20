​​أبو شقة: الدولة العصرية لا تتحقق إلا من خلال التنافس الحزبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، حقيقة ما يثار حول ضعف الحياة الحزبية في مصر، قائلًا: "هذا الكلام غير صحيح، فالديمقراطية الآن تعتبر من أسس ودعائم الدولة، وهذا ما يؤكده الرئيس السيسي في إطار جهوده لجعل مصر دولة عصرية حديثة".

وأكد أبو شقة، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المُذاع على "mbc" مصر، مساء اليوم الأحد، أن الدولة بمفهومها العصري أو الديمقراطي لا تتأتى إلا من خلال أحزاب حزبية قوية من خلال التنافس الحزبي، لافتًا إلى أن المادة الخامسة من الدستور المصري تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.

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