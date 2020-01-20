أخبار مصر | مصر تؤكد دعمها لحقوق قبرص وسيادتها على مواردها بشرق المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تؤكد دعمها لحقوق قبرص وسيادتها على مواردها بشرق المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزارة الخارجية المصرية، على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.

وحذر المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية، من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مُؤكدًا على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.