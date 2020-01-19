"الزراعة": نستهدف تدشين 10 مراكز لتلقيح الثروة الحيوانية صناعيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تطبيق خطة مجمعة لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تحقيق طفرة إنتاجية لسد الفجوة الغذائية بين الاستهلاك والإنتاج، بالإضافة إلى ضمان تحقيق هامش ربح للمنتجين.

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، إن تكليفات القيادة السياسية، تتركز حول الاهتمام بصغار المزارعين والمربين؛ من خلال توفير قاعدة البيانات المتكاملة وأماكن تواجدها من خلال توفير الخدمات البيطرية واللقاحات والتحصينات بالكم والنوع الكافي، للسلالات المحسنة وراثيًا.

وأضاف الصياد لـ"الخليج 365"، أن وزارة الزراعة تمتلك 4 مراكز للتلقيح الصناعي فقط، ويتم تطويرها حاليًا.

وتابع: "المستهدف تدشين 10 مراكز على مستوى الجمهورية، على أن نفتتح مركز جديد بمحافظة المنيا"، مضيفًا أن خطة التطوير تشمل توقيع مذكرات تعاون مع منظمة الإيفاد لتغطية مناطق الجمهورية.

Advertisements

ولفت إلى ضرورة تحصين السسلات التي سيتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا حصر جميع أنواع الحيوانات، ومن المتوقع أن تنتهي خلال شهرين من عمليات التحصين وربطها بكارت الفلاح.

وأشار إلى أنه بعد الحصر ثبت وجود 1760 وحدة بيطرية تقدم خدمات للمربيين، مضيفًا: "أغلب هذه الوحدات تحتاج إلى التطوير".

​

​