المراكز الثقافية الروسية: نشاط مكثف في إطار عام التعاون الإنساني مع القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن اليكسي تيفانيان رئيس المراكز الثقافية الروسية في مصر عن تنظيم أكثر من 55 فعالية ثقافية لتعزيز أواصر التواصل والصداقة بين مصر وروسيا في إطار العام الثقافي المصري – الروسي 2020.

وتوقع زيادة الفعاليات الثقافية على مدار العام، وسيتم تنظيم أسبوع الأفلام الروسية بالقاهرة في نوفمبر المقبل، بمشاركة صناع وأبطال الأفلام بهدف التعرف علي سينما الروسية الحديثة.

وأفاد رئيس المركز - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم - بأن المجلس الأعلى للثقافة، سينظم في أبريل المقبل، ملتقى تحت عنوان "مصر وروسيا عبر العصور" بمشاركة كبار الخبراء والمستشرقين الروس على أعلى مستوى، خاصة وأنهم متخصصون في كتابة أبحاث هامة عن مصر فضلاً عن تنظيم ملتقى الشباب المصري الروسي، بهدف فتح آفاق وحوار بين الشباب المصري والروسي، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد تاريخ انعقاد هذا الملتقى حتى الآن.

وقال إن فعاليات العام الثقافي يتضمن مشاركة عدد من الفرق الفنون الشعبية الروسية وفرق للبالية على مدار العام، لافتاً إلى أن المركز الثقافي الروسي ينتظر إرسال البرنامج الكامل من المؤسسات والوزارات المعنية من موسكو.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الدكتور اشرف ذكي رئيس أكاديمية الفنون على إقامة تمثال نصفي لراقصة البالية الشهيرة آنا بافوفا للنحات المصري أسامة السروري، مضيفاً أن البرنامج الثقافي للمركز هذا العام يتضمن إهداء مصر تمثال لأول رائد فضاء روسي يوري جاجارين، الذي سيتم إرساله إلى مصر من قبل وكالة الفضاء الروسية.

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وتابع قائلاً إن المركز الثقافي الروسي سينظم أكبر معرض تحت عنوان "رسالة حب في روسيا " والذي سيشارك فيه 40 من الفنانين المصريين التشكيليين، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح تمثال للكاتب الروسي شيكوف في مكتبة الاسكندرية، فضلاً عن تنظيم أكبر معرض للكتب بالتعاون مع اتحاد كتاب الروس والذي سيعرض عدد ضخم من الكتب الروسية في مصر.

واستطرد قائلاً إن عدداً من المؤسسات المصرية الصديقة ستشارك في العام الثقافي مثل المؤسسة المصرية – الروسية للعلوم والثقافة التي ستنشر كتاب عن تاريخ العلاقات المصرية – الروسية للدكتور حسين الشافعي.

وأفاد بأن الجانب المصري يعتزم تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية التي ستكون فيها روسيا ضيف شرف هذا العام من بينها مهرجان السينما، ومهرجان الفنون والثقافة، الذي سيقام في أسوان، كذلك مهرجان المسرح بالقاهرة، في نهاية مارس بجانب مسرح الشباب الذي سيقام في أبريل بمدينة شرم الشيخ، لافتاً إلى مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، ومهرجان الجونة يعتزمان اختيار روسيا ضيف شرف.

وأكد أن المركز الثقافي الروسي ينظم أيام الثقافية الروسية في عدة جامعات مثل جامعات عين شمس والقاهرة وأسوان وفي متحف أحمد شوقي.

وذكر أن مصر ستشارك في مهرجان المدن التاريخية في مدينة رزان الروسية، فضلاً عن مشاركتها في الاحتفال بمناسبة مرور 75 عاماً على انتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية ضد الفاشية، لافتاً إلى أن المركز الثقافي الروسي يعلن عن توفير 100 منحة مجانية للدراسة في روسيا هذا العام.