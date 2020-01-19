مصر | "رايحة بيت أبوها".. مفاجأت حول ضبط أمين شرطة في أحضان عشيقته بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رايحة بيت أبوها".. مفاجأت حول ضبط أمين شرطة في أحضان عشيقته بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة المعصرة تحقيقات موسعة في واقعة اتهام ربة منزل بالزنا مع أمين شرطة بالترحيلات داخل شقتها السكنية في منطقة مدينة الهدى بالمعصرة.

وقال زوج المتهمة ويدعي أمير. س 43 سنة ويعمل كبابجي في مطعم مشويات أن المتهم كانت تربطه به علاقة نسب من بعيد، وأنه تعرف عليه عن طريق والد زوجته وهو يعمل كهربائي، وكان المتهم دائم الاتصال به، ولكنه تفاجأ في الفترة الأخيرة أن زوجته دائمة الشجار معه رغم أنهم يعيشان حياه هادئة ولديهم طفلين.

وأضاف الزوج أن المتهم كان دائمًا في الفترة الاخيرة يقوم بالاتصال به ليسال عنه واين يوجد مما أثار شكه، ويوم الواقعة قامت المتهمه بالاتصال على زوجها لتخبره بالذهاب إلى منزل أهلها واصطحاب طفليها معاها، ثم في تمام الساعة 3 عصرًا قاما الزوج بالاتصال بأهل زوجته ليتفاجأ أنها لم تذهب إليهم فذهب على الفور إلى المنزل وقام بطرق الباب أكثر من مره ولم يجيب أحد فقام بفتحه ليتفاجأ بزوجته والمتهم في وضع مخل في غرفة النوم، ثم قاما بالشجار والاعتداء بالضرب على المتهم وأسرع المتهم بملابسه الداخليه إلى سطح المنزل وتمكن الأهالي من إمساكه، وأضاف الزوج أنه اكتشف أن زوجته على علاقة بالمتهم لمدة سنة كاملة. تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة، بقيام كبابجى بالتقدم ببلاغ ضد زوجته لضبطها مع عشيقها داخل شقته السكنية خلال إقامتهما علاقة غير شرعية، حيث تم الإمساك بهما من قبل الأهالي.



على الفور انتقل الرائد كريم عبدالعاطي معاون قسم إلى مكان البلاغ، وتم ضبط السيدة وعشيقها بعد قيام الأهالي بالإمساك بهما إلى قسم الشرطة.