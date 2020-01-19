أخبار مصر | حفل إنتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفل إنتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر العميد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لحظة حضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية.

وشهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، الدفعات: 116 حربية، دفعة الفريق صفي الدين عبد الجواد أبو شناف، والدفعة 74 بحرية، دفعة الفريق أحمد على فاضل، والدفعة 89 جوية، دفعة اللواء طيار أح سيد كامل عبد الوهاب، والدفعة 61 فنية عسكرية، دفعة اللواء أ ح دكتور ابراهيم أحمد سالم، والدفعة 51 دفاع جوي، دفعة الفريق مصطفى أحمد الشاذلي، والدفعة 51 من المعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة اللواء أ ح محمد فاروق يوسف، والدفعة 7 كلية طب عسكري، دفعة اللواء طبيب أحمد سامى كريم، وتضم الدفعات عددا من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة.

وقدمت مجموعات من طلبة العسكرية، عرضًا رياضيًا، مستعرضين كفاءتهم البدنية، أعقبها قيام الطلبة برسم لوحة فنية لاسم "مصر" وتشكيل رقم الدفعة 116 حربية بأجسادهم، فيما نفذت مجموعات أخرى من الطلبة نشاطًا تدريبيًا تضمن بيانا للإشارات الميدانية، وبيانا لاجتياز الموانع المشتعلة تحت مختلف الظروف.

حضر الاحتفال؛ الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، ومديرو الكليات العسكرية "السابقين"، وعدد من الملحقين العسكريين، وعدد من طلبة الجامعات، وأسر الطلبة المستجدين.