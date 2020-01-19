أخبار مصر | افتتاح معرض "التاج الفوتوغرافي" بقصر المنيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض "التاج الفوتوغرافي" بقصر المنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام متحف قصر المنيل ومديرة متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية صفاء محمد، معرضا مؤقتا بعنوان "التاج" ويعرض مجموعة من الصور التي تؤرخ لروائع متحف المجوهرات بالإسكندرية.

ويأتي المعرض في إطار التواصل المجتمعي للمتحف وتشجيع مختلف فئات الجمهور من المجتمع المصري لزيارة المتاحف الأثرية.

ويتضمن المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تبرز العمارة الخاصة بمتحف المجوهرات وأيضًا الفنون والرسومات الموجودة داخله.

ويأتي المعرض في إطار التعاون بين المتاحف وخاصة متاحف القصور لعرض روائع تلك الفترة الزمنية الرائعة بمصر.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع بالقاعة الكبري في المتحف الخاص بقصر المنيل.