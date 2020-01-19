شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات قافلة «عيالنا» بمحافظة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات القافلة الثقافية التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في محافظة بورسعيد تحت شعار «عيالنا»، والتي استمرت أربعة أيام، وبرعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتحت إشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة بورسعيد، وذلك استمرارًا لبرنامج القوافل الثقافية في محافظات مصر.

وأقيمت فعاليات القافلة الثقافية بمراكز شباب الإستاد، والحرفيين، والسلام، حيث قدم فنانو المركز على مدار الأيام الأربعة صباحا ومساء العديد من ورش الفنون التشكيلية، بالإضافة للورش الإبداعية، وورش الحكي، ومجموعة من العروض الفنية والترفيهية كالساحر والأراجوز، ومسرحية العرائس «الفيل المتمرد».

وفي الختام تم عمل معرض لنتاج الورش الفنية التي قدمها فنانو المركز القومي لثقافة الطفل مع أطفال محافظة بورسعيد، كما قدم الكاتب محمد ناصف رئيس المركز شهادات تقدير لرؤساء المراكز الثلاثة، والعاملين الذين تعاونوا لإنجاح القافلة، كما تم تكريم المتميزين من الأطفال والموهوبين الذين شاركوا في الورش الفنية والإبداعية.