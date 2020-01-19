أخبار مصر | غدا.. وزير الرياضة يشهد إطلاق برنامج "تحدي الشباب" لعام 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزير الرياضة يشهد إطلاق برنامج "تحدي الشباب" لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات إطلاق برنامج "تحدى الشباب 2020" في نسخته الثانية، الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة بلان الدولية، غدًا الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

يهدف الحدث إلى استضافة شباب مصر الفائز في تحدي الشباب الأول الذي عقد عامي 2018/ 2019 بمشاركة 5 دول هما: "السودان، زيمبابوي، شمال مقدونيا، تايلاند وباكستان"، واستعراض رؤى الشباب المشارك حول أهداف التنمية والتمكين، وكذا برامج تنمية الابتكار والابداع وخدمة المجتمع وتناول قضايا الشباب كقادة للمستقبل.