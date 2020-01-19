أخبار مصر | من 35 لـ40 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من 35 لـ40 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لما تقوم به الهيئة في هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



وتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

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