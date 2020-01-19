شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز ومستودعات بـ5 إدارات.. وتحرر 185 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين فى الإسكندرية، إن المديرية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام، أسفرت عن تحرير 185 محضرا بمخالفات متنوعة.

وأوضح «سعدالله» أنه فى إدارة تموين وسط أسفرت الحملة عن تحرير 39 محضرا، شملت 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 عدم حمل شهادات صحية، و8 عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، كما تم سحب 4 عينات دقيق بلدى، و4 عينات قمح، وعينة ردة ناعمة لتحليلها فى المعامل المركزية للوزارة.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 17 محضرا تنوعت ما بين 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 توقف مخابز بلدية عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

وفى إدارة العجمى حررت الحملة 36 محضراً، هى محضر استيلاء على المال العام، و11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، ومحضران لعدم وجود ميزان حساس لمخبزين بلديين، و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

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وأشار إلى أنه فى إدارة غرب والجمرك أسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرا، تضمنت 6 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، و6 محاضر لعدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، و6 محاضر توقف بدالين تموينيين عن العمل بدون إذن مسبق من التموين.

وقال «سعدالله» إنه فى إدارة تموين شرق حررت الحملة 46 محضرا متنوعا ما بين 20 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و3 عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، و5 عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، و6 عدم وجود سجل التفتيش بمخابز بلدية، و3 محاضر توقف بدالين تموينيين عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، و3 أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 14 محضرا، تضمنت محضر تصرف فى 59 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 3 أطنان دقيق بلدى مدعم «إحباط تهريب»، و4 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتابع: «تم تحرير محضر حيازة وعرض كمية من الكبدة المستوردة منتهية الصلاحية للبيع داخل محل مجمدات، ومحضر حيازة وعرض سلع غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر للبيع، وتم التحفظ على 50 زجاجة زيت زيتون، و14 برطمان عسل نحل، ومحضر حيازة 200 كيلو أجزاء دواجن معدة للتعبئة داخل أكياس مخالفة لاسم المجزر وعنوانه بغرض الغش والتدليس، و220 كيلو دواجن غير مذبوحة ونافقة بالمجزر داخل مجزر ببرج العرب، ومحضر تجميع 1000 رغيف بلدى مدعم داخل سوبر ماركت».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.