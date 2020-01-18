شكرا لقرائتكم خبر عن 53 مليار جنيه استثمارات «القابضة للكهرباء» وشركاتها التابعة العام الماضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

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وأضاف شاكر خلال تراسه اجتماع مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر أن قطاع الكهرباء يقوم حاليا باستكمال خطوات إعادة تأهيل منظومة الكهرباء فى مصر من خلال تنفيذ خطط لتطوير شبكات النقل سواء فى عملية الإحلال والتجديد أو إضافة خطوط جديدة وإقامة محطات محولات لخدمة التنمية والمناطق العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه على مستوى شركات التوزيع فى مختلف أنحاء البلاد من تطوير شبكات الجهد المنخفض لضمان الوصول للمعايير العالمية فى توصيل التيار الكهربائى.

وقال المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه جار إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3140 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية إلى 58353 ميجاوات، بالتوازى مع الاستمرار فى رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة العام الماضى بحوالى 53.2 مليار جنيه منها حوالى 8.9 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الشركة القابضة بمواقع العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس، وبنى سويف، لافتاً إلى أنه تم تعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الالتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول حيث تم سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة دون تأخير مع سداد جزء من أعباء القروض المعاد إقراضها والمضمونة، بالإضافة إلى سداد حوالى 52% من قيمة مسحوبات المواد البترولية عام 2018-2019 منهم حوالى 17 مليار جنيه سداد نقدى من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتابع أنه تم التنسيق مع وزارة المالية ووزارة البترول لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وبين وزارة المالية وقطاع البترول وسيكون لفض هذه التشابكات آثار ايجابية كبيرة على القوائم المالية للشركات، لافتاً إلى التنسيق المستمر مع وزارة المالية بشأن إنهاء التصادق على متأخرات الجهات الحكومية والأجهزة التى تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة حيث بلغت نسبة التصادق حوالى 95% من قيمة المتأخرات فى 30/6/2019 وسداد تلك المستحقات مباشرة لقطاع البترول خصما من المديونية المستحقة على شركات الكهرباء.