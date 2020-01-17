شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يجرى مفاوضات اتفاقية مشاركة جديدة مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ، رئيس مجموعة العمل الوطنية المعنية بالتوصل لاتفاقية مشاركة مع بريطانيا، يوم أمس الخميس بمقر وزارة الخارجية، وفداً بريطانياً رفيع المستوى برئاسة "مارتن دوفى" كبير المفاوضين البريطانيين المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار انعقاد جولة المفاوضات الثالثة حول التوصل لاتفاق مشاركة بين مصر وبريطانيا يمثل إطاراً تعاهدياً للعلاقات التجارية بين البلدين بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت جولة المفاوضات الثالثة بمشاركة ممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية في مصر وبريطانيا، حيث ركزت أعمال الجولة بين الجانبين على كافة الملفات المتعلقة بمشروع الاتفاقية الجديد، بما يضمن استمرار نفاذ السلع والمنتجات المصرية الى السوق البريطانية وينظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار الخروج الوشيك للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

كما تم خلال المفاوضات التركيز على دراسة سبل تطوير وتعميق علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بعد إتمام عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على ضوء أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكون أن بريطانيا المستثمر الأجنبي الأول في مصر.