شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نادى القضاة يلتقى شيخ الأزهر ويشيد بدوره المعتدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن وفد من نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر التقى اليوم، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمشيخة الأزهر الشريف، مضيفا أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر أعرب في اللقاء عن تقديرهم وفخرهم وقضاة مصر بدور الأزهر الشريف فى رعايته للفكر الإسلامى المعتدل فى مصر والعالم كله. وحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم، وفي نشر حقائق الدين والردّ على أباطيل دعاة التفرقة الذين يتاجرون باسم الدين.

وقال متحدث نادى القضاة ، أن أعضاء مجلس بإدارة أكدوا على دعم جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومساندة رسالته العظيمة ، ليبقى دائماً الأزهر الشريف حصناً منيعاً من حصون الأمة الإسلامية، يصدّ عن دينها وهويتها وسلامة كيانها هجمات المبطلين ودسائس الكائدين، وينشر رسالة الإسلام السمحة في الآفاق لتهدي العقول والنفوس إلى الصراط المستقيم .

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واضاف ، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أكد على أن قضاة مصر يضطلعون برسالة سامية في نشر العدل بين الناس بأحكامهم وأنهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنينة لأصحاب المظالم ويحظون بثقة وقبول الجميع لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة .





وفي نهاية اللقاء عبر مجلس إدارة نادي القضاة عن تقدير قضاة مصر لفضيلته ولدوره الكبير في ترسيخ القيم الدينية واحترام جميع الأديان والتحاور مع الآخر وفقًا لضوابط الحوار وتعاليم الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة .