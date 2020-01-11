مصر | تأجيل نظر طعن محمد العبار على إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر طعن محمد العبار على إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الطعن المقدم من شركة أديبتيو إنفيستمنتس الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار للاعتراض على قرار إلزامها بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الأقلية والتداول الحر بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية أمريكانا مصر، لجلسة 1 فبراير المقبل.

وكان قد اعترض بعض مساهمي الأقلية أمريكانا مصر، على نقل الملكية، وتظلموا من القرار، للحفاظ على حقوقهم، وفي يناير 2019، قررت لجنة التظلمات بالهيئة، إلزام أديبتيو بتقديم عرض شراء إجباري على باقي أسهم رأس المال فورًا، مع مطالبة الشركة بدراسة قيمة عادلة بتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار، وهو ما طعنت عليه "أديبيتو" من جديد لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت مزاعم "أديبيتو" وألزمتها بالسير في إجراءات الشراء الإجباري.

وتقدمت أديبيتو بعرض رسمي لشراء أسهم أمريكانا بقيمة 3.90 جنيه للسهم، وهو ما قوبل بالرفض من هيئة الرقابة المالية، لعدم مراعاة الدراسة لمعايير التقييم المالي، والمعدة من شركة فينكورب للاستشارات المالية، ووصفت الدراسة بأنها أغفلت أسس تتعلق بمعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي.

وأعلنت الشركة المصرية للمشروعات السياحية-أمريكانا مصر، في 19 ديسمبر الماضي، عن تقدم المساهم الرئيسي- محمد العبار- بتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 19 نوفمبر 2019، برفض دراسة المستشار المالي المستقل للقيمة العادلة للسهم، أمام لجنة التظلمات بالهيئة، ولم يتم تحديد جلسة لنظر التظلم حتى تاريخه.

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وبدأت أزمة أمريكانا مصر في أبريل 2018 بموافقة هيئة الرقابة المالية، على استثناء أديبتيو من تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نحو 361 مليون سهم تمثل 90.3% من رأسمال شركة المصرية للمشروعات السياحية "أمريكانا"، استكمالًا لصفقة استحواذ "أديبتيو" على أمريكانا الأم بالكويت، في صفقة تجاوزت 3.4 مليار دولار، علما بأن الأخيرة تمتلك شركة أمريكانا المقيدة في البورصة المصرية.

وهو ما اعترض عليه بعض مساهمي الأقلية، على هذا الاستثناء وتظلموا من القرار، وبالفعل ألزمت لجنة التظلمات "إديبتيو" في يناير الماضي بتقديم عرض الشراء الإجبارى فورًا، ليطالب بعدها مساهمي الأقلية بالشركة بدراسة قيمة عادلة لتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار، وهو ما طعنت عليه "أديبيتو" لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت الطعن وألزمت الشركة بالسير في إجراءات الشراء الإجباري.

وتصاعدت حدة الخلاف مع مطالبة مساهمي أمريكانا مصر بإلزام "أديبتيو" بشراء أسهم الشركة بنفس سعر التنفيذ في بورصة الكويت، ووفقًا لمساهمة أمريكانا في الصفقة الإجمالية، موضحين أن الصفقة تمت في الكويت بسعر 2.65 دينار على 391 مليون سهم، بقيمة إجمالية تعادل 3.4 مليار دولار، وخلال 2013 إلى2015 بلغت نسبة مساهمة المصرية للمشروعات السياحية نحو 17% من قيمة الشركة، بما يعني 579.117 مليون دولار، وأن متوسط قيمة السهم ما بين 24 و25.50 جنيه، في حين يتداول حاليًا بالبورصة المصرية قرب 13 جنيه.

إلا أن شركة "أديبيتو" التزمت بتعيين مستشار مالي مستقل وهي شركة فينكورب للاستشارات المالية، وأودعت عرض شراء لحصة الأقلية بشركة أمريكان مصر بقيمة 3.90 جنيه للسهم، بحسب نتائج دراسة القيمة العادلة، في حين أن سعر السهم يتداول وقتها على 15 جنيها للسهم.